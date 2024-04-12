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В России могут запретить ездить на электросамокатах до 18 лет

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв направил обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой обсудить возможность запрета использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) лицами младше 18 лет.

Соловьёв указал на растущие технические возможности и широкую доступность электросамокатов, что, по его мнению, увеличивает риски для жизни и здоровья подростков.

Он считает, что предложенные изменения могут значительно повысить безопасность дорожного движения, снизить число дорожно-транспортных происшествий, в которых участвуют подростки, и таким образом способствовать сохранению жизней молодых россиян.

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Источник:
RT
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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