В PlayStation 5 теперь можно расширить память

Sony выпустила бета-версию следующего крупного обновления прошивки для PlayStation 5. И в ней появилась долгожданная поддержка внешних накопителей M2. Пока что это доступно только в шести странах — США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. А развёртывание идёт постепенно.

В компании уточнили спецификации подходящих накопителей. Так, для этого потребуется M.2 NVMe SSD с интерфейсом PCIe 4.0 и скоростью чтения не ниже 5,5 ГБ/сек. Отдельно отмечается, что для твердотельных накопителей нужно дополнительное охлаждение.

Использование внешних SSD-накопителей формата M.2 с PS5 требует эффективного отвода тепла с помощью охлаждающей конструкции, такой как радиатор. Вы можете самостоятельно прикрепить его к SSD M.2 в одностороннем или двустороннем формате. с сайта PlayStation

На данный момент под требования подходят Samsung 980 Pro, Western Digital SN850 и другие модели.

Новые возможности также включают поддержку 3D-звука для встроенных динамиков телевизора, использование DualSense для оценки акустики комнаты, новые функции по кастомизации интерфейса и новые социальные возможности.

О сроках выхода релизной версии прошивки не сообщается.