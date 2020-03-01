В PlayStation 5 реализуют обратную совместимость

Как мы знаем, что PlayStation 5 получит функцию обратной совместимости, то есть игры, которые создавались для нынешнего поколения консоли – PS4, будут доступны и на PlayStation 5. Об этом говорится на официальном сайте производителя. Правда не так давно эта самая запись было обновлена. Насколько обновленный вариант отличается от первоначального – решать вам.

Итак, первое сообщение гласило: «Мы, представители Sony, очень рады подтвердить факт, что функции обратной связи работают на должном уровне. Мы решили протестировать первые 100 игр, которые создавались для PS4. И как ни странно, все они хорошо идут на PS5. Они точно будут доступны на моменты выхода новой игровой консоли. На данный момент выпущено более 4 000 игр, но мы продолжим тестировать и подгонять их под PS5».

Сейчас же сообщение на сайте выглядит так: «Разработчики уверены, что большая часть игр для PS4, а их более 4 000 вскоре будут доступны для PS5». Коротко и ясно. Правда ответа на главный вопрос мы пока не услышали: «Насколько быстро все игры будут совместимы с PS5»? Но до рождественского сезона еще очень далеко, а поэтому у производителя есть время, чтобы реализовать все задуманное.