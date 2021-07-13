В новые MacBook Pro вернётся слот для скоростных SD-карт

Обновлённая серия MacBook Pro и MacBook Air уже давно лишилась удобных портов в виде стандартных USB и слота для карты памяти. Некоторые пользователи принципиально не хотят менять свои старые ноутбуки из-за наличия вышеуказанных разъёмов. А кто решился приобрести современный MacBook, докупают различные переходники. Собственно, таскать их с собой нет никакого желания.

Теперь появился повод для радости. По многочисленным слухам в новую серию MacBook Pro наконец-то вернётся слот для карт памяти. Также источники указывают на то, что слот будет предназначен для карт SD UHS-II, в которых скорость передачи данных доходит до 312 МБ/с. Подобный стандарт карт SD UHS-II уже есть в моноблочном iMac Pro, но по каким-то причинам он был снят с производства.

Выход новых MacBook Pro может произойти до конца 2021 или весной 2022 года.