В Minecraft появились ПК с Windows 98 и XP, а также Doom, Paint и Minecraft

В Minecraft уже реализовали, казалось бы, всё что только можно. Но пользователь Reddit под псевдонимом DeltaTwoForce сумел удивить сообщество. Он разместил на сайте curseforge.com дополнение, которое позволяет скрафтить в игре настоящий ПК.

На этот компьютер можно установить Windows 98 или XP, запустить Paint и другие «родные» программы, а также поиграть в Doom и Minecraft. Да-да, шутки про «Doom внутри Doom» уже неактуальны.

При этом важно, что это действительно работает, хотя и требует установки VirtualBox — специального ПО для запуска операционной системы на уже существующей ОС. Автор рекомендует версию не ниже 6.1.

Отмечается, что система работает на Linux и на Windows, поскольку и VirtualBox, и Minecraft кроссплатформенные. Однако в первом случае работоспособность лучше. Также автор предупредил о возможных сбоях и опубликовал исходники на GitHub.

Также заявлено, что модификация позволяет запускать 32-х и 64-разрядные приложения, хотя оригинальная Windows 98 этого вообще не умела, а XP на 64 бита ещё была нестабильной. Ну и, разумеется, для этого потребуется довольно мощный компьютер.