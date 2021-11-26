В «М.Видео» рассказали, как распределят новую партию PS5

Похоже, что в сети «М.Видео — Эльдорадо» придумали, как распределять консоли PlayStation 5. Ведь из-за высокого спроса и дефицита их не хватает для всех желающих.

Идея состоит в том, чтобы распределять консоли с помощью рассылки на электронную почту. В числе получателей будут клиенты со старой и проверенной регистрацией на сайте. Также письма получат клиенты, которые покупали аксессуары к PS5, но не саму консоль. А вот перекупщиков из схемы планируют исключить, ориентируясь на некие особенности.

При этом консоль придётся покупать вместе с аксессуаром, игрой или подпиской PS Plus.

Цены выглядят так:

PlayStation 5 Digital Edition — 49 297 рублей.

PlayStation 5 — 56 979 рублей.

Как ожидается, рассылка стартует в конце ноября и начале декабря. Если консоль не купит один пользователь, то она уйдёт другому. Забрать PlayStation 5 из нужной точки выдачи товара можно будет только в течение определённого периода по предъявлению кода.