В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple

В январе аналитик Мин-Чи Куо поведал миру о новых наушниках Apple, которые выйдут в первой половине 2020 года. Это станут самыми дорогими накладными наушниками компании.

Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.

Изображение наушников обнаруженное в iOS 14

По слухам новые наушники Apple будут обладать всем функционалом AirPods Pro. В них будет использоваться активное шумоподавление, быстрое подключение к устройству и автоматическая пауза после их снятия.

Патент Apple

Кроме того, главной фишкой должен стать симметричный дизайн, а значит их можно будет надевать любой стороной. Соответствующий патент уже есть у Apple.

Остаётся неизвестный стоимость премиальных наушников Apple. Можно ожидать, что их стоимость будет от 30 тысяч рублей.