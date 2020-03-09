В коде iOS 14 обнаружили иконку новых наушников Apple

В январе аналитик Мин-Чи Куо поведал миру о новых наушниках Apple, которые выйдут в первой половине 2020 года. Это станут самыми дорогими накладными наушниками компании.
Тематический ресурс 9to5mac смог получить предварительный доступ к сборке iOS 14 и обнаружил пиктограмму полноразмерных наушников.
По слухам новые наушники Apple будут обладать всем функционалом AirPods Pro. В них будет использоваться активное шумоподавление, быстрое подключение к устройству и автоматическая пауза после их снятия.
Кроме того, главной фишкой должен стать симметричный дизайн, а значит их можно будет надевать любой стороной. Соответствующий патент уже есть у Apple.
Остаётся неизвестный стоимость премиальных наушников Apple. Можно ожидать, что их стоимость будет от 30 тысяч рублей.
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