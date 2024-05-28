В Китае представили Honor 200 и 200 Pro — мировой анонс 12 июня

В Китае официально анонсировали новую серию смартфонов Honor 200, в которую вошли две модели: базовый Honor 200 и улучшенный Honor 200 Pro. Оба устройства получили одинаковый внешний вид и некоторые различия в характеристиках. Продажи стартуют с 31 мая, а уже 12 июня компания проведет презентацию в Париже с объявлением цен для глобального рынка.

На данный момент известно, что Honor 200 с объемом памяти 12/256 ГБ обойдется в 2699 юаней (около $372), а 16/512 ГБ в 3199 юаней (около $442). Версия Pro прилично дороже — 12/256 ГБ за 3499 юаней (около $483). А максимальная комплектация Honor 200 Pro на 16 Гбайт/1 Тбайт вообще в 4499 юаней (около $621).

Honor 200 Pro

Экран. Смартфоны оснащены OLED-дисплеями FHD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 4000 кд/м. Они отображают 1,07 млн оттенков цвета, а также поддерживают цветовую гамму DCI-P3 и ШИМ-регулировку яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Диагональ Honor 200 составила 6,7 дюймов, а 200 Pro — 6,78.

Начинка. Базовая модель получила чип Snapdragon 7 Gen 3 с частотой до 2,6 ГГц, а улучшенная — Snapdragon 8s Gen 3 до 3,0 ГГц. Также Pro-версия имеет чип Honor C1+ для повышения качества связи. АКМ одинаковый: 5200 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт. ОС — Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0.

Honor 200

Камера. Обе модели оснащены фронтальными камерами на 50 Мп с поддержкой съемки 4K-видео. А вот основной блок отличается:

У Honor 200 Pro камера состоит из датчика OmniVision OV50H на 1/1,3 дюйма с оптической стабилизацией, широкоугольного модуля на 12 Мп с автофокусом и макро-режимом, а также из телеобъектива с сенсором Sony IMX 856, 2,5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/2,4.

У смартфона Honor 200 основная камера состоит из сенсора Sony IMX 906 на 1/1,56 дюйма с диафрагмой f/1,95, телеобъектива с сенсором Sony IMX 856 — как у 200 Pro — и широкоугольного объектива на 12-Мп с автофокусом и макросъемкой.