В историях «ВКонтакте» появились интерактивные стикеры

Социальная сеть ВКонтакте продолжает расширять функционал мини-приложений, базирующихся на платформе VK Mini Apps. Новая функция позволяет разработчикам создавать фирменные интерактивные стикеры для историй.

Никаких ограничений в оформлении и функциональности нет. Такие стикеры можно использовать прямо в историях и с их помощью собирать обратную связь, принимать заказы, повышать узнаваемость бренда, рассказывать о продукте и реализовывать любые игровые механики.

Добавить в свой проект уникальные стикеры может любой разработчик: платформа VK Mini Apps бесплатная, а вся документация находится в открытом доступе — в сообществе VK Mini Apps.

Ранее ВКонтакте поделилась итогами года для платформы VK Mini Apps, которая делает VK самым крупным суперприложением страны. Сейчас в нём 13 тысяч активных мини-приложений, а количество людей, которые ими пользуются, выросло в 12 раз — с 1,6 миллиона в январе до 20 миллионов в декабре.