В iPhone обнаружен сбой в режиме модема

Сразу же после выхода версии iOS 13.1.2, некоторые пользователи начали жаловаться на сбои в работе режима «Модем», проще – персональной точки доступа. Это наблюдалось как у обладателей iPhone, так и iPad. Производителю ничего не оставалось, как признать данную проблему. Но сразу же представители компании выпустили внутренний документа, который предназначен для авторизованных сервисов по ремонту.

В этом документе говорится, что в сервисы могут приходить пользователи и жаловаться на проблему с работой устройств на ОС iOS 13 или iPadOS 13. В основном жалобы будут касаться невозможности подключения, частых отключений модуля, а также снижения скорости передачи данных.

Если же вас постигла такая участь, то разработчики рекомендуют выключить, а затем заново включить эту функцию в настройках устройства. Так как компания признала свою вину в недоработке функциональности модуля, то вполне можно ожидать в самое ближайшее время исправление этого недостатка.