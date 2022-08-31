Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

iPhone 14 подорожает, но не сильно

Грядущая серия iPhone 14, которая будет представлена 7 сентября, подорожает относительно предыдущей на $50. Об этом пишет аналитическая компания TrendForce.

Подорожание будет связано с увеличением минимальной ёмкости памяти до 6 ГБ (LPDDR5) и 256 ГБ, а также изменением разрешения основной камеры до 48 Мп. Также на стоимость повлиял дизайн и новый вырез для Face ID.

При этом есть слухи, что Apple оставит стоимость iPhone 14 на прежнем уровне – $799.

Напомним, что iPhone 13 на старте продаж в базовой комплектации имел следующую стоимость:

  • iPhone 13 mini — $699;
  • iPhone 13 — $799;
  • iPhone 13 Pro — $999;
  • iPhone 13 Pro Max — $1099.

Ранее аналитики и инсайдеры сообщали, что подорожание произойдёт на $100.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
TrendForce
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии