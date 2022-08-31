iPhone 14 подорожает, но не сильно

Грядущая серия iPhone 14, которая будет представлена 7 сентября, подорожает относительно предыдущей на $50. Об этом пишет аналитическая компания TrendForce.
Подорожание будет связано с увеличением минимальной ёмкости памяти до 6 ГБ (LPDDR5) и 256 ГБ, а также изменением разрешения основной камеры до 48 Мп. Также на стоимость повлиял дизайн и новый вырез для Face ID.
При этом есть слухи, что Apple оставит стоимость iPhone 14 на прежнем уровне – $799.
Напомним, что iPhone 13 на старте продаж в базовой комплектации имел следующую стоимость:
- iPhone 13 mini — $699;
- iPhone 13 — $799;
- iPhone 13 Pro — $999;
- iPhone 13 Pro Max — $1099.
Ранее аналитики и инсайдеры сообщали, что подорожание произойдёт на $100.
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