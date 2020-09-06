В iPhone 12 будет 36 магнитов

Будущий iPhone 12 получит функцию беспроводной зарядки, но для Apple также важно, чтобы подзарядка смартфона происходила быстро. Таким образом в конструкции iPhone 12 будут использоваться магниты, которые будет перемещать смартфон в нужное положение на беспроводной станции.

Специальное кольцо внутри iPhone 12 будет оснащаться 36 небольшими неодимовыми магнитами. Хоть они и миниатюрные, но довольно мощные. Они припаяны к индуктивной катушке, которая также снабжена NFC-модулем. Однако использование магнитов не всегда безопасно. Например, они способны нарушать работу механический часов, кардиостимуляторов и прочих устройств. Поэтому с новым iPhone 12 нужно будет быть осторожным.

По предварительным данным все iPhone 12 будут поддерживать беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а от самого кабеля смогут заряжаться от 20 Вт блока.

На этой неделе Apple должна объявить дату презентации iPhone 12.