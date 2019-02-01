Дату презентации iPhone 12 объявят на этой неделе

Традиционно Apple представляет новые iPhone в первой половине сентября, но в этот раз из-за пандемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты. Само мероприятие пройдёт в онлайн-формате и по последним данным компания уже записала на видео несколько вариантов презентации.

В Apple уже давно сказали, что выход в продажу iPhone 12 задержится на несколько недель. Однако по информации инсайдеров, точную дату презентации корпорация уже объявит на этой неделе. На ней представят iPhone 12, а также могут появиться новые iPad и Apple Watch Series 6. По предварительным данный анонс произойдёт 22 сентября.

Приём предварительных заказов начнётся только в середине октября, а доставка до покупателей будет осуществляться спустя неделю.