В iOS появилась возможность скрывать сообщения от неизвестных отправителей

Одной из особенностей последней версии операционной системы iOS стала функция защиты от спама. В сети появился ролик, который показывает, как будет работать фильтр сообщений от неизвестных пользователей.

Идея состоит в том, чтобы не блокировать, а только скрывать сообщения от неизвестных пользователей. Это позволит сохранить более упорядоченный вид.

Для включения возможности надо установить последнюю версию iOS, затем перейти в «Настройки» > «Сообщения» > «Фильтрация по отправителю». Там надо включить пункт «Фильтровать неизвестных отправителей».

Затем в «»Сообщениях нужно активировать фильтр и выбрать один из вариантов: «Все сообщения», «Известные отправители» и «Неизвестные отправители». К примеру , если вы хотите, чтобы система показывала только сообщения от известных отправителей, можно выбрать фильтр «Известные отправители». Остальное будет скрыто.

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