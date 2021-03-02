В Instagram расширили возможности трансляций — до четырёх участников

В социальной сети Instagram появилась новая функция под названием Live Rooms. Теперь пользователь можно подключать к своей прямой трансляции до трёх человек. Об этом сообщила компания Facebook, которая владеет Instagram.

Ранее пригласить можно было только одного пользователя, но теперь количество стало больше. Это позволит вести стримы безопасно, с учётом карантинных ограничений.

Также это нововведение откроет для пользователей больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией. Можно будет проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии в прямом эфире.

Помимо этого, компания разрабатывает инструменты контроля за соблюдением правил в трансляциях. Вероятно, они будут основаны на искусственном интеллекте. А ещё ожидается, что появятся новые аудиовозможности.