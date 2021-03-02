Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

В Instagram расширили возможности трансляций — до четырёх участников

В социальной сети Instagram появилась новая функция под названием Live Rooms. Теперь пользователь можно подключать к своей прямой трансляции до трёх человек. Об этом сообщила компания Facebook, которая владеет Instagram.

Ранее пригласить можно было только одного пользователя, но теперь количество стало больше. Это позволит вести стримы безопасно, с учётом карантинных ограничений.

  • Instagram

Также это нововведение откроет для пользователей больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией. Можно будет проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии в прямом эфире.

Помимо этого, компания разрабатывает инструменты контроля за соблюдением правил в трансляциях. Вероятно, они будут основаны на искусственном интеллекте. А ещё ожидается, что появятся новые аудиовозможности.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Источник:
Instagram
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить