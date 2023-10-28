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В «Госуслугах» ввели обязательную двухфакторную аутентификацию

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Валентин Снежин сегодня в 18:44

С 28 октября 2023 года, пользователи портала «Госуслуг» обязаны пройти двухфакторную аутентификацию для доступа к своему профилю. Это изменение направлено на повышение безопасности персональных данных и их защиту от несанкционированного доступа.

Госуслуги

Пользователи, которые по каким-либо причинам не настроили двухфакторную аутентификацию, имеют возможность войти в свой аккаунт единожды, используя обычный логин и пароль. Однако, при следующей попытке входа, портал предоставит уведомление, требуя выбрать дополнительный метод входа.

На данный момент можно использовать следующие способы аутентификации:

  • Одноразовый пароль из SMS;
  • Одноразовый код из приложения-генератора TOTP-кодов;
  • Биометрия по лицу пользователя (ПК и приложение);

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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