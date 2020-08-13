В Google пояснили, почему убрали Fortnite из своего магазина вслед за Apple

Вслед за Apple королевскую битву Fortnite убрали из магазина Google Play. Причиной стало нарушение политики магазина в вопросе оплаты. Суть в том, что для игр и приложений со встроенными покупками в Google Play Store разрешается использовать только внутреннюю биллинг-систему, которая, как и в случае с App Store, берёт 30% комиссионных.

После ввода системы прямых платежей, которые признали нарушением условий магазина, игру удалили. Между тем, судя по заявлению «корпорации добра», в Санта-Кларе ведут переговоры с Epic Games, чтобы урегулировать вопрос.

Как отмечается, ситуация здесь немного проще, чем в App Store, поскольку приложения на Android можно ставить из сторонних источников. Однако на данный момент Epic Games не сможет выпускать новые обновления в Play Store, а пользователи — загружать их оттуда.

Со своей стороны, компания Тима Суини подала в суд и на Google, как ранее сделала это и в отношение Apple. К слову, изначально мобильная версия Fortnite на Android была доступна по прямой ссылке на официальном сайте. А в декабре прошлого года Epic попыталась получить право выпускать игру в Play Market без фирменного биллинга Google. Однако это оказалось невозможным.