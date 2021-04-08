В Google назвали возможную дату анонса Android 12

Глава компании Google Сундар Пичаи сообщил в Twitter о дате проведения ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2021. По его данным, мероприятие состоится 18-20 мая в формате онлайн.

Трансляция мероприятия будет доступна всем желающим бесплатно. Как ожидается, в рамках Google I/O 2021 покажут операционную систему Android 12, а также различные технические семинары.

Также ожидается появление первой предварительной сборки Android 12 для разработчиков. Вскоре после этого стартует бета-тестирование системы, а компания также объявит дату релиза.

Помимо этого, на конференции могут сообщить о новых функциях для Google Assistant, браузера Chrome и других сервисов.