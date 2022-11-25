В «Галерее» The Sims 4 заблокировали «неприемлемый контент»

Разработчики The Sims 4 отреагировали на возмущение игроков о том, что в «Галерее» на сайте симулятора жизни размещался неприемлемый контент. В числе такового были откровенные изображения и расистские шутки.

Авторы игры почистили «Галерею», удалили сомнительный контент и заблокировали регулярных нарушителей правил. Помимо этого, в студии Maxis заявили, что будут следить за тем, чтобы подобные данные больше не появлялись на сайте.

Пока не сообщается, какой именно контент был удален, однако жалобы на него поступали ещё в середине ноября. При этом полуобнажённых симов трогать не стали. Видимо, они не нарушают правила сайта.

Ранее сообщалось, что в сети появились скриншоты the Sims 5, которая ещё находится в разработке.