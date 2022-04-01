Вышел большой патч для The Sims 4

В феврале вышло дополнение для The Sims 4 «Свадебные истории». Тогда обновление принесло не только новые свадебные платья, но и кучу багов. Например, после церемонии симы не становились женаты, отказывались выполнять праздничные действия или в целом партнер мог отсутствовать на мероприятии.

Неудивительно, что разработчики оперативно взялись за патч. Теперь обновление вышло, об этом стало известно из официального сайта Electronic Arts.

Также разработчики написали, что знают об ошибке при сохранении в The Sims 4, и работают над ее устранением.

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