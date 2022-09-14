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Новости

The Sims 4 официально станет бесплатной с 18 октября

Как и ожидалось, студия EA объявила о переходе The Sims 4 на условно-бесплатное распространение. Игру сможет загрузить бесплатно любой желающий начиная с 18 октября на PC и консоли.

С 14 сентября по 17 октября владельцам базового издания The Sims 4 раздадут комплект «Роскошь пустыни». А подписчики EA Play или EA Play Pro с 18 октября начнут получать расширенное издание The Sims 4.

Рассказать подробности и дальнейшие планы развития, обещают на специальном мероприятии, которое пройдёт 18 октября в 20:00 (по МСК).

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Источник:
EA

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