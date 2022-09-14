The Sims 4 может стать бесплатной

Компания EA может сделать популярную игру The Sims 4 бесплатной. Переход на новую модель распространения запланирован на 18 октября. Сам анонс нововведения произойдёт в течение дня. Об этом сообщает InstantGaming в Твиттере.

Также пока неизвестно, станет ли бесплатной The Sims 4 только для PC или аналогичное действие будет распространяться на консоли.

Если информация подтвердится, то EA сможет зарабатывать на новых DLC и дополнениях, которые в последнее время выходили в огромных количествах.

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