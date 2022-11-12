Появились геймплейные скриншоты The Sims 5

Пользователь Reddit под ником MeowDayThe13th опубликовал несколько свежих скриншотов с демонстрацией геймплея The Sims 5 (кодовое названием проекта Project Rene).
Скриншоты демонстрируют квартирные дома, меню для размещения различных предметов и внутренние комнаты с интерьером.
В день премьеры, разработчики заявили, что Project Rene подарит игрокам «совершенно новый опыт» и «изменит представление» о виртуальных симах, а также окружающем их мире.
С 25 октября некоторые пользователи начали получать приглашения для участия в бета-тестировании проекта Project Rene. При этом дата официального релиза The Sims 5 остаётся неизвестной т.к. проект находится на ранней стадии разработки.
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