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В Epic Games Store можно бесплатно получить коллекцию The Sims 4 «Жажда Приключений»

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Василиса Ларина сегодня в 10:10

Началась бесплатная раздача коллекции «Жажда Приключений» для The Sims 4 в Epic Games Store. Пользователи могут получить набор до 18 мая включительно.

В состав коллекции входят:

  • Набор «Приключения в джунглях»;
  • Каталог «Роскошная вечеринка»;
  • Комплект «Фэшн-Стрит».

Кроме того, от 18 мая до 15 июня в Epic Games Store пройдет «Мегараспродажа 2023». По словам инсайдера billbil-kun, геймеры смогут бесплатно получить восемь тайтлов — две игры в неделю. Но пока неизвестно, какие именно игры будут раздаваться.

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Источник:
Epicgames

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