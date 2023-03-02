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Упоминание Counter-Strike 2 обнаружили в драйверах Nvidia

Пользователь под ником Gabe Follower обратил внимание на появление исполняемых файлов csgos2.exe и cs2.exe в последних драйверах Nvidia, а также на появление профилей под названием Counter-Strike 2 в «Панели управления».

Несмотря на то, что пока неизвестно, что это за игра, есть версия о том, что это может быть перевод Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2. Такие слухи уже ходят давно, и недавно сообщалось, что релиз может состояться в начале 2023 года.

Датамайнер Aquarius, изучив файлы, заявил в Twitter, что cs2.exe является «старым и неактуальным», в то время как csgos2.exe действительно относится к CS:GO Source 2.

Миллионы геймеров по всему миру до сих пор играют в Counter-Strike: Global Offensive, поэтому переход на новый движок может привлечь еще больше поклонников этой культовой игры.

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Источник:
Twitter [1], Twitter [2]
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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