Упоминание Counter-Strike 2 обнаружили в драйверах Nvidia

Пользователь под ником Gabe Follower обратил внимание на появление исполняемых файлов csgos2.exe и cs2.exe в последних драйверах Nvidia, а также на появление профилей под названием Counter-Strike 2 в «Панели управления».

Несмотря на то, что пока неизвестно, что это за игра, есть версия о том, что это может быть перевод Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2. Такие слухи уже ходят давно, и недавно сообщалось, что релиз может состояться в начале 2023 года.

Датамайнер Aquarius, изучив файлы, заявил в Twitter, что cs2.exe является «старым и неактуальным», в то время как csgos2.exe действительно относится к CS:GO Source 2.

Миллионы геймеров по всему миру до сих пор играют в Counter-Strike: Global Offensive, поэтому переход на новый движок может привлечь еще больше поклонников этой культовой игры.