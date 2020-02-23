В даркнете продают тысячи аккаунтов Zoom

Компания Group-IB, специализирующаяся на обнаружении и предотвращении кибератак, заявила о продаже в даркнете 4 тысячи данных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom. Среди них также российские аккаунты.

Ранее на Zoom было подано два иска из-за разглашения конфиденциальной информации пользователей. В иске утверждалось, что компания собирает информацию о пользователях без соответствующего уведомления во время установки или открытия приложения Zoom, а после передаёт информацию третьим лицам, а также в Facebook.

Многие компании начали жестко ограничивать использование Zoom сотрудниками на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности. Среди таких компаний оказалась Google.