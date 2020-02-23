Google запретила использовать своим сотрудникам Zoom

В связи с эпидемией коронавируса, представители множества компаний перешли на работу дома, и поэтому для связи между собой и проведения совещаний все больше стали использоваться программы для видеосвязи. Одной из таких программ стал Zoom. Всего за несколько месяцев с начала эпидемии, число использующих ее пользователей возросло в несколько раз. Однако это не понравилось представителям Google.

Если верить сообщениям независимых СМИ, то руководство американской компании приказало своим сотрудникам не использовать приложение. Причиной тому может быть недостаточная безопасность и слив личных данных в общий доступ. Но это не касается клиентов для браузеров и приложений для мобильных устройств.

Стоит отметить, что у Google есть собственный конкурент Zoom – приложение Meet. Сейчас же все сотрудники Google уже получили письма, в которых говорится, что приложение Zoom не будет доступно на рабочих устройствах работников, так как оно не отвечает требованиям безопасности.

Кстати, не так давно на создателя этого приложения подали в суд и обвинили в незаконном разглашении личной информации. А в Германии и Тайване уже ограничили сотрудников некоторых компаний в использовании этого приложения.