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Новости

В будущих iPhone может появиться магнитная зарядка — вместо Lightning и USB Type-C

Уже несколько лет ходят слухи, что Apple со временем откажется от собственного разъема Lightning и заменит его универсальным USB Type-C, который есть уже на iPad Air и Pro, а также на ноутбуках. Но, похоже, в Купертино есть другие планы.

Компания оформила патент на специальный магнитный коннектор для зарядки, который может заменить традиционные разъёмы. Судя по описанию, новинка похожа на магнитный разъём на старых MacBook, хотя и отличается по форме.

Его особенностью является то, что он полностью изолирован, что повышает защиту от воды. А если кто-то заденет кабель, то он просто отсоединится, а не потянет устройство за собой. Учитывая, что компания планирует вернуть магнитный разъём в MacBook-и, появление новинки в смартфонах выглядит логично. Тем более, что iPhone 13 приписывают отсутствие полноценных разъёмов.

Как ожидается, такой коннектор появится в 2022 году, когда Apple планирует глобально изменить линейку смартфонов.

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Источник:
9to5mac
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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