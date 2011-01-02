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Новости

В будущем году может появиться iPhone с 1 ТБ памяти

Инсайдер Джон Проссер намекнул, что в будущем году Apple представит первый смартфон с 1 ТБ встроенной памяти. Предполагается, что это будет премиальная модель, а её цена наверняка будет заоблачной.

При этом отметим, что подобные решения уже были у Samsung, однако затем от них отказались. Востребованность таких смартфонов, учитывая их цену, тоже находится под вопросом. Также был китайский Smartisan R1, который постигла та же судьба.

Предполагается, что Apple может сделать 1 ТБ четвертым вариантом памяти в числе уже существующих или отказаться от одного из предыдущих. К примеру, могут остаться варианты на 128 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Отметим, что некоторые версии iPad также содержат 1 ТБ памяти. При этом цена их совершенно «космическая».

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Источник:
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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