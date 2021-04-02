Видеокарта Asus DG1-4G оказалась почти на уровне Radeon RX 550

В марте компания Asus представила видеокарту DG1-4G. Теперь же её протестировали в Basemark GPU 1.2 в составе системы на базе процессора Intel Core i3-10100F, материнской платы Asus Prime H410M и 8 ГБ ОЗУ. И, как оказалось, «синяя» карта выглядит неплохо.

Судя по тестам, новинка сравнима с картами Radeon HD 7850 и Radeon RX 550. Суть в следующем. Карта на чипе Intel Xe с 4 ГБ видеопамяти LPDDR4-4266 набрала в тесте Vulkan High и Medium 1267 и 17289 баллов соответственно. Radeon HD 7850 в «Медиуме» смогла набрать 17349 баллов, а RX 550 — 17619 баллов.

Таким образом, карта на графическом процессоре Intel сумела показать неплохой уровень производительности, хотя и в бенчмарках. Интересно будет посмотреть на результаты в игровых и профессиональных программах.