GTA VI снова утекла: хакеры показали бой, транспорт и катсцену

Хакерская группа Cyberleek опубликовала еще один ролик с геймплеем GTA VI. В новом фрагменте впервые среди последних утечек показали не только игровой процесс, но и катсцену.

Большая часть видео посвящена бою с охранниками на одном из объектов. Игрок использует шокер, который уже появлялся в GTA V, а также перемещается на транспорте.

В сюжетной сцене фигурируют Джейсон и Кэл Хэмптон. Судя по ранее появлявшейся информации, последний может сыграть заметную роль в истории GTA VI.

Cyberleek уже не впервые публикует материалы по игре. Ранее группа выкладывала два геймплейных клипа и карту GTA VI.