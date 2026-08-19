GTA VI снова утекла: хакеры показали бой, транспорт и катсцену
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GTA VI снова утекла: хакеры показали бой, транспорт и катсцену

Слили новый геймплей с катсценой.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:59
GTA VI снова утекла: хакеры показали бой, транспорт и катсцену

Хакерская группа Cyberleek опубликовала еще один ролик с геймплеем GTA VI. В новом фрагменте впервые среди последних утечек показали не только игровой процесс, но и катсцену.

Большая часть видео посвящена бою с охранниками на одном из объектов. Игрок использует шокер, который уже появлялся в GTA V, а также перемещается на транспорте.

В сюжетной сцене фигурируют Джейсон и Кэл Хэмптон. Судя по ранее появлявшейся информации, последний может сыграть заметную роль в истории GTA VI.

Cyberleek уже не впервые публикует материалы по игре. Ранее группа выкладывала два геймплейных клипа и карту GTA VI.

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