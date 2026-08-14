Apple теперь предупреждает владельцев iPhone, если за ними следит шпионское ПО
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Apple теперь предупреждает владельцев iPhone, если за ними следит шпионское ПО

Пользователям Android такое и не снилось.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 15:45
Apple теперь предупреждает владельцев iPhone, если за ними следит шпионское ПО

Apple сообщила, что начала рассылать экстренные уведомления владельцам смартфонов iPhone, чьи устройства, возможно, подверглись атаки шпионского программного обеспечения. К такому ПО может относиться «Pegasus», одна из самых мощных шпионских программ, предназначенная для скрытого заражения смартфонов на iOS и Android и слежки за пользователями.

По словам компании, уведомления о возможной кибератаке будут приходить напрямую на экран блокировки iPhone, а также отображаться в настройках рядом с плашкой аккаунта пользователя Apple.

Кроме этого, оповещения будут дублироваться на электронную почту:


Apple порекомендовала всем пользователям позаботится о своей кибербезопасности, следуя соблюдению следующих правил:

  • Обновите свои устройства до новейшего программного обеспечения, которое включает в себя последние исправления безопасности.
  • Защитите ваши устройства с помощью пароля, Touch ID или Face ID.
  • Используйте двухфакторную аутентификацию и надёжный пароль для своей учетной записи Apple.
  • Включите защиту украденного устройства.
  • Устанавливайте приложения только из App Store.
  • Используйте надёжные и уникальные пароли в Интернете — и пароли, где это возможно.
  • Не открывайте ссылки или вложения от неизвестных отправителей.

Будет ли это нововведение работать в России, пока неизвестно.

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