Apple теперь предупреждает владельцев iPhone, если за ними следит шпионское ПО

Apple сообщила, что начала рассылать экстренные уведомления владельцам смартфонов iPhone, чьи устройства, возможно, подверглись атаки шпионского программного обеспечения. К такому ПО может относиться «Pegasus», одна из самых мощных шпионских программ, предназначенная для скрытого заражения смартфонов на iOS и Android и слежки за пользователями.

По словам компании, уведомления о возможной кибератаке будут приходить напрямую на экран блокировки iPhone, а также отображаться в настройках рядом с плашкой аккаунта пользователя Apple.

Кроме этого, оповещения будут дублироваться на электронную почту:



Apple порекомендовала всем пользователям позаботится о своей кибербезопасности, следуя соблюдению следующих правил:

Обновите свои устройства до новейшего программного обеспечения, которое включает в себя последние исправления безопасности.

Защитите ваши устройства с помощью пароля, Touch ID или Face ID.

Используйте двухфакторную аутентификацию и надёжный пароль для своей учетной записи Apple.

Включите защиту украденного устройства.

Устанавливайте приложения только из App Store.

Используйте надёжные и уникальные пароли в Интернете — и пароли, где это возможно.

Не открывайте ссылки или вложения от неизвестных отправителей.

Будет ли это нововведение работать в России, пока неизвестно.