Google усложнит установку APK на Android: появится 24-часовое ожидание

Google готовит изменение для установки приложений из неизвестных источников. Пользователям Android придется подождать сутки перед установкой APK, если файл загружен не через официальный магазин.

Перед установкой потребуется вручную подтвердить разрешение в настройках и подтвердить, что пользователь осознанно хочет установить приложение. После 24-часовой паузы доступ к установке можно будет открыть временно на неделю или включить навсегда.

В Google объясняют нововведение борьбой с мошенниками. Злоумышленники часто используют APK-файлы, чтобы заставить пользователей установить вредоносные приложения под видом полезных сервисов.

Пока новая система работает только в отдельных странах. Глобальное распространение функции запланировано на 2027 год.