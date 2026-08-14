В «Картах» Apple скоро появится реклама на iPhone и iPad
Новости

В «Картах» Apple скоро появится реклама на iPhone и iPad

Первыми её увидят пользователи из США и Канады.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 20:33
В «Картах» Apple скоро появится реклама на iPhone и iPad

В начале весны гигант из Купертино подтвердил информацию, что летом в их «Картах» (Apple Maps) появится реклама, похоже, этот день наступил. Издание MediaPost выяснило, что компании в США и Канаде могут приобрести рекламные места в Apple Maps уже сегодня.

Сообщается, что в рамках вводного предложения рекламодатели получат 15% скидку на будущие рекламные расходы, но не более 1000 долларов в месяц в течение первого года.

На данный момент, реклама в Apple Maps не отображается, но её появление ожидается в ближайшее время. Уже известно, что реклама будет появляться в верхней части результатов поиска Apple Maps и в верхней части нового раздела «Рекомендуемые места» в приложении.

Первыми «счастливчиками», которые увидят рекламу станут пользователи из США и Канады. Когда нововведение начнёт распространятся на другие регионы, пока не известно.

Обсудить

Главное по теме

Новости Apple теперь предупреждает владельцев iPhone, если за ними следит шпионское ПО

Пользователям Android такое и не снилось.
Новости Apple признала iPhone X устаревшим, а также под раздачу попала одна модель MacBook Pro Новости iPhone 18 и iPhone 18e получат увеличенный объём оперативной памяти и обновлённый вырез в дисплее

Похожие материалы

Apple Защитные стёкла для складного iPhone Ultra показали на фото и видео

На первый взгляд всё ассиметрично ужасно, но на деле может быть не всё так плохо.

 Apple MacBook Neo: 8 причин купить и 8 причин пройти мимо

Разбираем самый дешёвый макбук в истории.

 Apple Bloomberg: Apple по-прежнему планирует выпустить «стеклянный» iPhone в 2027 году

Возможно, он будет не такой инновационный как ранее предполагалось.

 Apple Apple выпустила пятую бета-версию iOS 27. Что нового

Пока только для разработчиков.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Ozon и связанные с ним приложения удалили из Google Play Galaxy S25+ загорелся во время зарядки, но Samsung отказалась платить компенсацию Мощь: чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro прошёл тестирование в AnTuTu Джейлбрейк для iPhone научились устанавливать прямо через Safari Россияне все чаще ищут смартфоны и технику через «Алису AI» Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

12 августа · HUAWEI

Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Огромный экран, корпус 4,7 мм и клавиатура, которая меняет всё.
  1. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
  2. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  3. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  4. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  5. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
Смотреть все обзоры →