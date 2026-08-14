В «Картах» Apple скоро появится реклама на iPhone и iPad

В начале весны гигант из Купертино подтвердил информацию, что летом в их «Картах» (Apple Maps) появится реклама, похоже, этот день наступил. Издание MediaPost выяснило, что компании в США и Канаде могут приобрести рекламные места в Apple Maps уже сегодня.

Сообщается, что в рамках вводного предложения рекламодатели получат 15% скидку на будущие рекламные расходы, но не более 1000 долларов в месяц в течение первого года.

На данный момент, реклама в Apple Maps не отображается, но её появление ожидается в ближайшее время. Уже известно, что реклама будет появляться в верхней части результатов поиска Apple Maps и в верхней части нового раздела «Рекомендуемые места» в приложении.

Первыми «счастливчиками», которые увидят рекламу станут пользователи из США и Канады. Когда нововведение начнёт распространятся на другие регионы, пока не известно.