Galaxy S25+ загорелся во время зарядки, но Samsung отказалась платить компенсацию

Владелец Samsung Galaxy S25+ сообщил о возгорании смартфона во время ночной зарядки. Инцидент произошел в Китае: после подключения к зарядному устройству аппарат начал дымиться, после чего его пришлось тушить.

Поврежденный Galaxy S25+ отправили в Южную Корею для проверки в сервисном центре Samsung. По итогам исследования компания заявила, что смартфон ранее падал, из-за чего аккумулятор получил механическое повреждение. По версии Samsung, в батарее образовалось отверстие, которое впоследствии привело к возгоранию во время зарядки.

На основании такого заключения Samsung отказалась компенсировать владельцу стоимость смартфона. Сам пользователь с результатами проверки не согласен и утверждает, что повреждение заднего стекла могло появиться уже из-за возгорания и расширения аккумулятора.

Владелец также заявил, что Samsung не предоставила ему внутренний отчет с результатами исследования. Независимого заключения о точной причине возгорания пока нет.

Примечательно, что ранее сообщалось еще об одном случае возгорания Galaxy S25+ во время зарядки. Тогда пожарная служба зафиксировала тепловой разгон аккумулятора, а Samsung также связала произошедшее с внешним воздействием, хотя признала отсутствие достаточных данных для определения точной причины.