Инсайдер раскрыл мощность чипа A20 Pro в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

В начале следующего месяца ожидается презентация флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также первого складного смартфона Apple — iPhone Ultra. Все новинки будут работать на базе новой однокристальной системы A20 Pro, производительность которой стала сегодня известна.

По словам авторитетного инсайдера Fixed Focus Digital, чип Apple A20 Pro станет на 18% более производительным и на 30% более энергоэффективным, относительно SoC A19 Pro из iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Прирост производительности и энергоэффективность во многом будет благодаря переходу на новый более тонкий техпроцесс производства — 2-нм на мощностях TSMC, прошлогодний чип A19 Pro изготавливается по 3 нм техпроцессу.

Презентация смартфонов iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra ожидается 9 сентября.