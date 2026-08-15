ПК и ноутбуки снова начали дорожать — в этот раз виновата Microsoft

Во второй половине прошлого года производители сложной электроники начали повышать стоимость на свою продукцию. Резкое увеличение цен связано с активным развитием искусственного интеллекта, что привело к дефициту и росту цен на память, а также к удорожанию ПК, ноутбуков, смартфонов и прочей техники для производства которой не хватает чипов ОЗУ и ПЗУ. Но похоже, стоимость на вычислительную электронику снова подрастёт, теперь из-за Microsoft.

Издание Economic Daily News выяснило, что с июля месяца тарифы для OEM-партнёров на лицензирование ОС Windows выросли в среднем на 7–10%. Microsoft и раньше ежегодно поднимала индексации, но они редко выходили за пределы нескольких процентов, поэтому текущее подорожание стало самым заметным за последние годы, что отразится на ценнике готовой продукции работающей под управлением ОС Windows.

По словам источника, стоимость лицензирования зависит от характеристик процессора, чем выше производительность CPU, тем дороже будут сборы. Дополнительные расходы уже начали отражаться на стоимости готовых компьютеров. К примеру, компании ASUS и Acer уже предупредили о новых повышениях цен в третьем квартале.

Ожидается, что цены на готовые компьютеры в этом квартале вырастут ещё на 5%. Рост стоимости затронет ПК, ноутбуки, портативные игровые консоли и прочею электронику работающею под управление ОС Windows из «коробки».