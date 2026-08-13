Xiaomi показала складной Mix Fold 5 — главный конкурент Samsung Galaxy Z Fold8
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Xiaomi показала складной Mix Fold 5 — главный конкурент Samsung Galaxy Z Fold8

Смартфон был показан как бы невзначай.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 16:12
Xiaomi показала складной Mix Fold 5 — главный конкурент Samsung Galaxy Z Fold8

Перед завтрашним запуском бета-теста прошивки HyperOS 4, Xiaomi опубликовала несколько постеров интерфейса грядущей версии оболочки. На одном из изображений компания как бы невзначай показала не анонсированный смартфон Mix Fold 5 со складным дисплеем широкого формата как у Galaxy Z Fold8.

Постер Xiaomi на котором изображён Mix Fold 5 (название смартфона предположительное)

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station отреагировал на тизер и прокомментировал его, сопоставив габариты Xiaomi Mix Fold 5 со смартфонами аналогичного формфактора — Huawei Pura X Max и Samsung Galaxy Z Fold8.

Сверху вниз: Xiaomi Mix Fold 5, Huawei Pura X Max и Samsung Galaxy Z Fold8

По словам информатора, у Xiaomi Mix Fold 5 соотношение сторон внутреннего дисплея составляет 4:3, а диагональ около 7,6-дюймов. Устройство по габаритам схоже с конкурентами от Huawei и Samsung, но углы будут более закруглёнными.

Напомним, ранее в Сети уже появлялось «живое» фото смартфона Xiaomi Mix Fold 5 в чехле «анти-утечки»:

Презентация Xiaomi Mix Fold 5 ожидается в конце сентября вместе с флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 18 Pro.

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