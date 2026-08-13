iPhone 18 и iPhone 18e получат увеличенный объём оперативной памяти и обновлённый вырез в дисплее
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iPhone 18 и iPhone 18e получат увеличенный объём оперативной памяти и обновлённый вырез в дисплее

Несмотря на удорожание чипов памяти, Apple нарастит объём ОЗУ даже в бюджетных iPhone.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:15
iPhone 18 и iPhone 18e получат увеличенный объём оперативной памяти и обновлённый вырез в дисплее

В следующем месяце Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также свой первый складной смартфон iPhone Ultra, которые, как и прошлогодняя Pro-линейка будут оснащены 12 Гб оперативной памяти. Сегодня стало известно, что гигант из Купертино в грядущем «доступном» iPhone 18 нарастит объём ОЗУ до уровня своих флагманов, но и бюджетный iPhone 18e не оставит без апгрейда памяти.

По словам аналитика Джеффа Пу, для корректной работы искусственного интеллекта Apple, в iPhone 18 будет установлено 12 Гб оперативной памяти, а «бюджетный» iPhone 18e получит 9 Гб ОЗУ. Для сравнения, прошлогодний iPhone 17 был укомплектован лишь восемью гигабайтами оперативки, чего нахватало для запуска сложных локальных языковых моделей и генеративных функций прямо на смартфоне в обновленной Siri AI и Apple Intelligence.

Кроме этого, информатор заявляет, что iPhone 18 в сравнении с прошлогодним iPhone 17 получит уменьшенный по габаритам Dynamic Island (вырез в дисплее под сенсоры), который по размерам будет такой же, как и у грядущих флагманов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Презентация iPhone 18 и iPhone 18e ожидается весной 2027 года.

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