В России стартовали продажи HONOR Turbo с батареей 8560 мА·ч
Новости

В России стартовали продажи HONOR Turbo с батареей 8560 мА·ч

Одна конфигурация и три цвета на выбор.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:59
В России стартовали продажи HONOR Turbo с батареей 8560 мА·ч

Модель получила 6,79-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и аккумулятор емкостью 8560 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

Смартфон также получил основную камеру на 50 Мп и усиленный корпус, способный выдерживать падения с высоты до 2,5 метра. Заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Работает новинка на MagicOS 10 на базе Android 16.

В России HONOR Turbo представлен в конфигурации 8/256 ГБ и трех цветах: черном, зеленом и бежевом. Цена начинается от 33 990 рублей.

Обсудить

Главное по теме

Новости HONOR представила Robot Phone с 200-Мп камерой на роботизированном подвесе

Необычный смартфон получил 200-Мп камеру с технологиями ARRI, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор на 7060 мА·ч.
Новости Раскрыты полные характеристики HONOR Robot Phone с камерой ARRI Новости М.Видео: Samsung занял почти 50% российского рынка трейд-ин

Похожие материалы

Qualcomm Официально: Qualcomm назвала дату презентации чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Gen 6 Pro

Инсайдеры были правы, в этом году будет два чипа для флагманских смартфонов и планшетов.

 Google Google прекратит производство смартфонов Pixel в Китае, а также смарт-часов и наушников

Компания последует примеру южнокорейского гиганта.

 iQOO Neo 11 Ultra Представлен iQOO Neo 11 Ultra — субфлагман на Dimensity 9500M с крутым дисплеем и ёмким аккумулятором

Достойный конкурент REDMI K90 Ultra.

 Galaxy S26 FE «Фанатский» Samsung Galaxy S26 FE показали на видео до презентации

Сразу два блогера опубликовали видео с грядущей новинкой.

Скидки и подборки

Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки Лучшие TWS-наушники до 10 000 рублей в 2026 году: 7 моделей, которые реально стоит брать Лучшие браузеры для Android и iOS: чем заменить Google Chrome

Последние новости

Утечка: Apple случайно раскрыла дизайн и характеристики наушников Beats 360 Google усложнит установку APK на Android: появится 24-часовое ожидание GTA VI снова утекла: хакеры показали бой, транспорт и катсцену В России произошел массовый сбой: пользователи жалуются на Steam, Discord, VK и другие сервисы LEGO воссоздала культовый Бэтмобиль из фильма 1992 года на 2269 деталей Все новости
Тренд
Зарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройкиЗарядил и забыл: Обзор realme C100xХолод в пути: обзор автохолодильника BukaTech AlanНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфона5 гаджетов для умного дома без сложной настройки

Последние обзоры

Смотреть все →
Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

12 августа · HUAWEI

Экран размером с ноутбук, толщина в половину карандаша. Обзор HUAWEI MatePad Pro Max

Огромный экран, корпус 4,7 мм и клавиатура, которая меняет всё.
  1. 31 Июл

    Tuvio

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA

    Заменит ли бариста за 23 000 рублей? Честный обзор кофемашины Tuvio TCM22AA
  2. 24 Июл

    Acer

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер

    Обзор игровых мышей Acer Nitro: OMR400, OMR401 и OMR402 — три мыши, один характер
  3. 22 Июл

    HUAWEI

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S

    Планшет для работы вдолгую: обзор HUAWEI MatePad 11.5 S
  4. 20 Июл

    Tuvio

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать

    Обзор Tuvio TM65UFGCH52: 144 Гц и Mini-LED, за которые не нужно переплачивать
  5. 19 Июл

    Realme

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты

    Обзор realme P4, P4x и P4 Lite. Большие батареи без лишней переплаты
Смотреть все обзоры →