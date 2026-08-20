В России стартовали продажи HONOR Turbo с батареей 8560 мА·ч

Модель получила 6,79-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 6 Gen 4 и аккумулятор емкостью 8560 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

Смартфон также получил основную камеру на 50 Мп и усиленный корпус, способный выдерживать падения с высоты до 2,5 метра. Заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Работает новинка на MagicOS 10 на базе Android 16.

В России HONOR Turbo представлен в конфигурации 8/256 ГБ и трех цветах: черном, зеленом и бежевом. Цена начинается от 33 990 рублей.