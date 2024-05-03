Условно-бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft получил дату выхода

Издатель Ubisoft наконец-то поделился датой выхода шутера XDefiant — 21 мая 2024 года. Разработчики рассказали об этом на официальном сайте компании.

Каждый матч в XDefiant проходит между командами из шести игроков. Можно выбрать фракции из франшиз Ubisoft, каждая из которых имеет свои особенности, способности и устройства.

На момент выхода будут доступны 14 карт, рейтинговый и обычный режимы. Игрокам станут доступны косметические улучшения для скинов, но разработчики утверждают, что они не повлияют на баланс.

XDefiant выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S с поддержкой кроссплатформенных матчей.