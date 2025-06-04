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Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки

Футболки и свитшоты с героями из «Моего соседа Тоторо», «Ходячего замка», «Унесенных призраками» и других проектов.

Японский бренд одежды Uniqlo анонсировал коллаборацию с анимационной студией Ghibli, основателем которой является режиссер Хаяо Миядзаки.

В новую коллекцию одежды войдут футболки и свитшоты с героями из восьми мультфильмов:

  • «Мальчик и птица»
  • «Мой сосед Тоторо»
  • «Ведьмина служба доставки»
  • «Ходячий замок»
  • «Унесенные призраками»
  • «Принцесса Мононоке»
  • «Сказание о принцессе Кагуя»
  • «Помпоко: Война тануки»

Коллекция включает модели для взрослых и детей. Цены на футболки составят от $24,90 (детские — $14,90), на свитшоты — от $29,90. Официальный мировой запуск линейки состоится в середине июля 2025 года.

Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки
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Источник:
Uniqlo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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