Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки

Японский бренд одежды Uniqlo анонсировал коллаборацию с анимационной студией Ghibli, основателем которой является режиссер Хаяо Миядзаки.
В новую коллекцию одежды войдут футболки и свитшоты с героями из восьми мультфильмов:
- «Мальчик и птица»
- «Мой сосед Тоторо»
- «Ведьмина служба доставки»
- «Ходячий замок»
- «Унесенные призраками»
- «Принцесса Мононоке»
- «Сказание о принцессе Кагуя»
- «Помпоко: Война тануки»
Коллекция включает модели для взрослых и детей. Цены на футболки составят от $24,90 (детские — $14,90), на свитшоты — от $29,90. Официальный мировой запуск линейки состоится в середине июля 2025 года.
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