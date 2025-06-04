Uniqlo выпустит коллекцию одежды по мотивам мультфильмов Хаяо Миядзаки

Японский бренд одежды Uniqlo анонсировал коллаборацию с анимационной студией Ghibli, основателем которой является режиссер Хаяо Миядзаки.

В новую коллекцию одежды войдут футболки и свитшоты с героями из восьми мультфильмов:

«Мальчик и птица»

«Мой сосед Тоторо»

«Ведьмина служба доставки»

«Ходячий замок»

«Унесенные призраками»

«Принцесса Мононоке»

«Сказание о принцессе Кагуя»

«Помпоко: Война тануки»

Коллекция включает модели для взрослых и детей. Цены на футболки составят от $24,90 (детские — $14,90), на свитшоты — от $29,90. Официальный мировой запуск линейки состоится в середине июля 2025 года.