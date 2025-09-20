Опубликованы первые кадры нового мультсериала о Бэтмене — «Bat-Fam»

Amazon опубликовал первые кадры нового мультсериала «Bat-Fam», который станет продолжением фильма «Веселый маленький Бэтмен». Премьера состоится на стриминговом сервисе Prime Video в ноябре.

В центре сюжета — Бэтмен, его сын Дэмиан и дворецкий Альфред, которые пытаются жить как настоящая семья. Зрители увидят, как они учатся ладить друг с другом. Персонажи встретятся со знакомыми героями и злодеями вселенной DC.

На опубликованных кадрах показали Брюса Уэйна и его сына Дэмиана Томаса Уэйна, дворецкого Альфреда и его внучатую племянницу Алисию Пенниворт, Клэр, Ра’с аль Гул, который стал призраком, а также ученого-мутанта Мэн-Бэта.

Предварительный показ нового шоу состоится 11 октября на фестивале New York Comic Con.