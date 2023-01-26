Uniqlo запускает футболки по мотивам PlayStation

Бренд Uniqlo анонсировал линейку футболок в сотрудничестве с PlayStation. На них можно найти принты, как ранее выпущенной версией игровой консоли, так и просто фирменные буквы.
Стоимость брендированной футболки составляет $25 (~1800 рублей). Продаваться они будут в магазинах и интернет-магазине Uniqlo с 30 январе текущего года.
Ранее был выпущен фирменный мерч God of War Ragnarok в партнёрстве с брендами #FR2 и New Era.
Подпишитесь на Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые публикации @T_GEEK
Комментарии