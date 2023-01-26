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Uniqlo запускает футболки по мотивам PlayStation

Бренд Uniqlo анонсировал линейку футболок в сотрудничестве с PlayStation. На них можно найти принты, как ранее выпущенной версией игровой консоли, так и просто фирменные буквы.

Стоимость брендированной футболки составляет $25 (~1800 рублей). Продаваться они будут в магазинах и интернет-магазине Uniqlo с 30 январе текущего года.

Ранее был выпущен фирменный мерч God of War Ragnarok в партнёрстве с брендами #FR2 и New Era.

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Источник:
Uniqlo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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