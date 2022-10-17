Товары Uniqlo начали продавать на Ozon

На Ozon начали продавать товары из Uniqlo. Продавцом выступает «ru.shopping», который на момент публикации заметки разместил более 3200 позиций из японской сети. Аксессуаров и обуви среди них нет. Также помимо одежды из Uniqlo, продавец предлагает приобрести конструкторы Lego.

Стоимость мужских футболок из коллекции Ukiyo-e начинается от 3 390 рублей. Самая дорогая вещь — женское пальто с ценником в 24 090 рублей. При этом позиции в самом Uniqlo стоили значительно дешевле. Доставить товары обещают к 14 ноября.

Ранее вещи из Uniqlo и Zara начал продавать маркетплейс компании СДЭК — CDEK.Shopping.

В России Uniqlo приостановил свою работу 9 марта 2022 года из-за сильного давления на компанию в соцсетях.

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