Unihertz готовит смартфон с диагональю экрана в 3 дюйма
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Новости

Unihertz готовит смартфон с диагональю экрана в 3 дюйма

Компания Unihertz уже имеет в активе ряд компактных и производительных смартфонов. И вот настала очередь новинки — Jelly 2. Деньги на её собирают на Kickstarter, а компания называет смартфон самым маленьким устройством такого класса под управлением Android 10. А ещё заявлено обновление до Android 11.

Новинка щеголяет неплохими характеристиками. В наличии есть экран на 3 дюйма с разрешением 480 x 384 пикселя, аккумулятор на 2000 мА·ч.

  • Jelly 2 7
  • Jelly 2 5
  • Jelly 2 3
  • Jelly 2 1

В качестве процессора используется SoC MediaTek Helio P60 с восемью ядрами. Есть 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Всё это позволяет запускать на смартфоне игры вроде PUBG, хотя удобство и целесообразность такого при наличии столь малого разрешения остаётся под вопросом.

Основная камера оснащена датчиком на 16 МП, фронтальная — на 8 МП. На задней панели присутствует сканер отпечатка пальца. Есть ИК-датчик для управления домашней техникой, FM-радио и даже модуль NFC. Цена вопроса составляет 130 долларов.

О сроках начала продаж данных пока нет. Также неясно, будет ли новинка поставляться в Россию или её придётся брать у перекупщиков. При этом отметим, что определённые плюсы у такого «малыша» есть. Например, он подойдёт ребёнку или в качестве второго смартфона.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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