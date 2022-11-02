Маленький, но удаленький: вышел мини-смартфон Unihertz Jelly 2E с экраном на 3 дюйма

Компания Unihertz продолжает радовать любителей компактных смартфонов. На сей раз она представила Unihertz Jelly 2E, смартфон с 3-дюймовым дисплеем и ценником в 170 долларов. При этом можно найти версию за 140 долларов за счёт скидки до 7 ноября 2022 года.

Jelly 2E — это обновление модели Unihertz Jelly 2, которая вышла в 2020 году. Jelly 2E поставляется с Android 12, в то время как более старая модель имеет Android 11. Но при этом более ранняя версия оказывается предпочтительнее по ряду причин. У нее более быстрый процессор, больше оперативной и постоянной памяти, а также есть NFC. У новой модели его нет. При этом Jelly 2 стоит 180-200 долларов.

Unihertz Jelly 2E оснащен 3-дюймовым дисплеем с разрешением 854 x 480 пикселей, четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 ARM Cortex-A53, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ постоянной, батареей емкостью 2000 мАч, сканером отпечатков пальцев и поддержкой 4G LTE. Есть также два слота для SIM-карт.

Из особенностей — слот для карты памяти microSD и аудиоразъем 3,5 мм. Также есть ИК-порт, который позволяет использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления для домашней техники. Наконец, есть программируемая кнопка для запуска конкретного приложения.