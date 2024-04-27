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Uncom OS стала совместима с графическим редактором AliveColors

Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 17:52

Российская операционная система Uncom OS и отечественный графический редактор AliveColors (аналог Photoshop) объявили о партнёрстве. С сегодняшнего дня, редактор AliveColors полностью совместим и доступен в магазине приложений Uncom OS. Благодаря этому пользователи ОС смогут автоматически и без проблем обновлять его, а также пользоваться всем функционалом.

Uncom OS появилась на российском рынке чуть больше года назад, и за это время было продано более 40 тысяч лицензий. Среди пользователей системы — студенты, бизнесмены и государственные служащие. Софт компании уже установлен в медицинских учреждениях, школах, колледжах, малых и средних предприятиях во многих регионах России. В общей сложности Uncom OS уже представлена в более чем 50 странах.

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Источник:
The GEEK
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