Uncom OS стала совместима с графическим редактором AliveColors

Российская операционная система Uncom OS и отечественный графический редактор AliveColors (аналог Photoshop) объявили о партнёрстве. С сегодняшнего дня, редактор AliveColors полностью совместим и доступен в магазине приложений Uncom OS. Благодаря этому пользователи ОС смогут автоматически и без проблем обновлять его, а также пользоваться всем функционалом.

Uncom OS появилась на российском рынке чуть больше года назад, и за это время было продано более 40 тысяч лицензий. Среди пользователей системы — студенты, бизнесмены и государственные служащие. Софт компании уже установлен в медицинских учреждениях, школах, колледжах, малых и средних предприятиях во многих регионах России. В общей сложности Uncom OS уже представлена в более чем 50 странах.