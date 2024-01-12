Российская ОС Uncom OS выпустила обновление на базе оболочки GNOME 45

Для российской операционной системы Uncom OS вышло свежее обновление, предоставляя пользователям доступ к новой системе визуализации и управления, основанной на оболочке GNOME 45.

GNOME 45 – популярная среда рабочего стола для Linux, предоставляет некоторые изменения, такие как оптимизация системы поиска, уменьшение потребления ресурсов при выполнении приложений, и улучшение воспроизведения видео и создания скринкастов.

Новое обновление Uncom OS обещает улучшенные возможности, делая систему более удобной и современной для пользователей. Обновленная версия также включает авторские иконки и обои от Шеф-дизайнера Uncom OS.