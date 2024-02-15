Uncom OS стала первой российской ОС с использованием передовой версии GNOME

Российская операционная система Uncom OS получила обновление дистрибутива на базе оболочки GNOME 45.

Доработанная разработчиками Uncom OS версия оболочки GNOME 45 в первую очередь улучшает визуализацию и опции повседневных приложений (почтовых клиентов, мессенджеров, браузеров и т.д.). Скорость работы с приложениями стала максимально комфортный, появился современный интерфейс и удобный поиск.

Отмечается, что Uncom OS стала первой в мире стабильной и официально поддерживаемой ОС, которая перешла на GNOME 45.